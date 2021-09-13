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Петраков - Малиновскому: «Хочешь ехать - уезжай»

13 Сентября 2021 • 00:44 Комментировать
Финляндия
...
Украина
09.10 19:00

И.о. наставника сборной Украины Александр Петраков провёл два официальных матча во главе команды (2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией). Новый наставник уже успел поссориться с лидером сборной Русланом Малиновским.

В эфире программы «Великий футбол» Петраков откровенно рассказал о разговорах с футболистом, который не был включен в состав по причине несоответствия его характеристик игровой модели Петракова. По ходу противостояния с Францией у тренера и футболиста состоялся разговор, и Малиновский дал понять, что обиделся на решения Петракова.

- Сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать — уезжай, - заявил тренер в телеэфире. Также он добавил, что Малиновский отказался находиться в команде во время подготовки к товарищеской встрече с Чехией (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Руслан Малиновский Александр Петраков
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