Петраков - Малиновскому: «Хочешь ехать - уезжай»

И.о. наставника сборной Украины Александр Петраков провёл два официальных матча во главе команды (2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией). Новый наставник уже успел поссориться с лидером сборной Русланом Малиновским.

В эфире программы «Великий футбол» Петраков откровенно рассказал о разговорах с футболистом, который не был включен в состав по причине несоответствия его характеристик игровой модели Петракова. По ходу противостояния с Францией у тренера и футболиста состоялся разговор, и Малиновский дал понять, что обиделся на решения Петракова.

- Сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать — уезжай, - заявил тренер в телеэфире. Также он добавил, что Малиновский отказался находиться в команде во время подготовки к товарищеской встрече с Чехией (1:1).