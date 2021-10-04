Наставник сборной Украины – о травме Зинченко: «Он сам виноват, пусть теперь лечится»

Сборная Украины вынуждена готовиться к предстоящим матчам отбора на чемпионат мира на фоне кадровых проблем – несколько ключевых игроков угодили в лазарет, в частности представитель «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Примечательно, что комментируя отсутствие футболиста, главный тренер национальной команды Александр Петраков снова не подбирал выражений, достаточно прямо и экспрессивно объяснив причины случившегося. «Зинченко сам виноват во всем. В игре с «РБ Лейпциг» у него заболела икроножная мышца, но он не попросил замену. Не умеет? Значит – будет лечиться», - приводит слова украинца официальный сайт УАФ.

Отметим, что Петраков также высказался касательно конфликта с полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским.