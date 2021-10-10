Пукки рассчитывал на большее в игре с Украиной

Лидер национальной сборной Финляндии Теему Пукки разочарован итогами встречи с украинской командой в отчётном туре квалификации к чемпионату мира.

Нападающий «Норвича» сумел отличиться очередным голом за «филинов», но этого его партнёрам не хватило, чтобы добыть положительный результат в домашней игре (1:2).

«Мы должны были добиться большего. Я сильно разочарован итогами встречи с Украиной. Голы добавляют позитива, но если команда не выиграла, это служит слабым утешением», - цитирует Пукки Ilta-Sanomat.

После пяти матчей у сборной Финляндии на счету 5 набранных пунктов и промежуточное четвёртое место в таблице группы D.