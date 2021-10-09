​Ярмоленко о голе правой ногой: «Теперь, может, начну и головой забивать»

В субботу сборная Украины обыграла на выезде Финляндию со счётом 2:1. Первый гол в этой игре забил Андрей Ярмоленко, который точно пробил из-за пределов штрафной площади нерабочей, правой ногой.

«После матча с Францией сказал, что, может, к 40 годам забью с правой. Забил чуть раньше. Теперь, может, ещё начну и головой забивать...» - прокомментировал свой гол Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1». Слова футболиста приводятся на официальном сайте УЕФА.

Следующий матч сборная Украины проведёт во вторник, 12 октября. В родных стенах команда Александра Петракова сыграет против Боснии и Герцеговины.