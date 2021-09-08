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Чемпионат мира 2022

Недалеко ушли от России: какие шансы Украины попасть на чемпионат мира

08 Сентября 2021 • 17:10 Комментировать
Финляндия
...
Украина
09.10 19:00
После повторной ничьей с Казахстаном складывалось ощущение, что у сборной Украины больше нет шансов поехать на чемпионат мира в Катар. Впрочем, последующая ничья с Францией и потеря очков боснийцами в домашней игре с Казахстаном добавили украинцам оптимизма. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в турнирной ситуации «жёлто-синих».

Турнирная таблица

М
Куда
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 ЧМ Франция 6 3 3 0 8:3 12
2 Стыки Украина 5 0 5 0 6:6 5
3   Финляндия 4 1 2 1 4:5 5
4   Босния и Герцеговина 4 0 3 1 5:6 3
5   Казахстан 5 0 3 2 5:8 3

Календарь

Команда
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
Франция - -  Казахстан (дома) Финляндия (выезд)
Украина Финляндия (выезд) Босния и Герцеговина (дома) - Босния и Герцеговина (выезд)
Финляндия Украина (дома) Казахстан (выезд) Босния и Герцеговина (выезд) Франция (дома)
Босния и Герцеговина Казахстан (выезд) Украина (выезд) Финляндия (дома) Украина (дома)
Казахстан Босния и Герцеговина (дома) Финляндия (дома) Франция (выезд) -

 

В группе D команды провели разное количество матчей, что несколько усложняет оценку ситуации. И тем не менее сборная Франции вряд ли упустит из рук первое место, даже с учётом того, что Финляндия по потерянным очкам придёт вплотную. 8 из 12 прошедших матчей в группе D завершились вничью – команды то и дело теряют очки в играх друг с другом. В такой ситуации французы чувствуют себя вполне комфортно с существующим отрывом и оставшимися матчами против Казахстана (дома) и Финляндии (на выезде).

В столь плотной группе сложно представить сценарий, при котором французы останутся без прямого билета на чемпионат мира. То есть основная – и очень жаркая – борьба  в октябре и ноябре должна развернуться за второе место, дающее билет в стыковые игры.

Сборная Украины в этом отборе удивительно миролюбива. «Жёлто-синие» завершили вничью все пять прошедших матчей, причём они уже по два раза успели сыграть с Францией и Казахстаном. Команде Александра Петракова осталось провести два матча против Боснии и Герцеговины и гостевой матч против Финляндии.  В какой-то момент показалось, что у украинцев уже нет шансов поехать в Катар, но вторая ничья с Францией и осечка Боснии и Герцеговины в домашней игре с казахстанцами открывают перед «жёлто-синими» какие-то перспективы. Правда, всё идёт к тому, что украинской команде придётся набирать 9 очков в оставшихся играх с прямыми конкурентами. С вероятностью в 99% этого хватит для второго места, вот только обыграть крепких финнов и боснийцев на их полях – задача очень сложная. Украина может занять второе место и без трёх побед в октябре-ноябре, но при таком раскладе включается слишком много «если».

Не стоит забывать о смене формата стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира. Теперь это не двухматчевые дуэли вторых мест, а три отдельных мини-турнира с четырьмя командами в каждом. Полуфиналы и финал за билет на чемпионат мира в этих мини-турнирах состоят из одного матча. Учитывая плотность в группе с D, второе место из этого секстета в полуфинале стыковых игр наверняка будет играть на выезде из-за потенциально худших показателей по сравнению с другими сборными, которые финишируют вторыми. То есть сборной Украины даже при финише на втором месте в группе будет непросто пробраться на мундиаль через «стыки». Словом, шансы украинцев на поездку в Катар остаются низкими. То же самое касается и остальных команд, о которых речь пойдёт ниже.

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Сборной Финляндии осталось по разу сыграть с каждым из соперников. По потерянным очкам финны сейчас вторые, и следующий матч против Украины на своём поле будет для команды ключевым. Если Финляндия победит, то сможет помечтать даже о прямой путёвке на мундиаль, ведь против Франции ей предстоит сыграть дома. И всё же занять первое место финнам будет сложно, но победа над украинцами всерьёз приблизит их ко второй позиции, ведь Украине и Боснии предстоит сыграть друг с другом по два раза. Вряд ли одной из этих команд удастся в очных матчах взять все шесть очков.

Сборная Боснии и Герцеговины в этом отборе пока не побеждала, но шансы оказаться в стыковых играх у команды есть.  Ситуация у боснийцев примерно такая же, как и у Украины – нужно обыгрывать своих конкурентов в очных поединках. Боснии предстоит дважды сыграть с украинцами и по разу с финнами и казахстанцами. Домашние игры против Украины и Финляндии являются для боснийцев хорошим подспорьем.

Сборная Казахстана в этой группе не стала мальчиком для битья, как ожидалось. Казахстанцы уже дважды сыграли вничью с Украиной и один раз – с Боснией и Герцеговиной на её поле. В оставшихся трёх играх команда Казахстана постарается продолжить огорчать своих соперников. Что до борьбы казахстанцев за второе место, то вряд ли об этом можно говорить всерьёз.

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Выйдет ли сборная Украины на чемпионат мира-2022?
Да, с 1 места Да, через стыковые матчи Нет
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Сборная Франции Сборная Украины Сборная Финляндии Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Казахстана
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