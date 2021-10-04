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​Тренер сборной Украины – о Малиновском: «Меня научили, что в нашей стране правду говорить нельзя»

04 Октября 2021 • 19:56 Комментировать
Финляндия
...
Украина
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09.10 19:00

Александр Петраков, являющийся исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, в очередной раз прокомментировал невызов Руслана Малиновского в команду на октябрьский сбор.

Несколько недель назад сам Руслан Малиновский дал комментарий по поводу своего конфликта с Александром Петраковым.

«Все говорят, какой я подонок, что я должен извиниться перед Малиновским и встать на колени. Я уже сказал всю правду, но в нашей стране она никому не нужна. Меня научили, что в нашей стране правду говорить нельзя», - высказался Петраков в ходе пресс-конференции.

В октябре сборной Украины предстоит сыграть против боснийцев и финнов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Руслан Малиновский Александр Петраков
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