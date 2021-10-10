Рекордсмен сборной Украины прокомментировал победу над Финляндией

Голкипер украинской национальной дружины Андрей Пятов поделился эмоциями после первой победы своей команды в текущем отборе к чемпионату мира.

В шестом своём матче в группе украинцы смогли обыграть в гостях финнов со счётом 2:1. Этот поединок стал знаковым для вратаря гостей по двум причинам: Андрей Пятов провёл свой сотый матч за сборную страны, а также стал самым возрастным футболистом в её истории, опередив Анатолия Тимощука.

«Мы не имели права на ошибку. Не думали о следующем сопернике, нам надо было брать три очка, чтобы сохранить шансы», - цитирует Пятова сайт УАФ.

Отметим, что на игру с финнами ветеран вышел в возрасте 37 лет и 103 дней.