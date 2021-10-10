Яремчук после победы 2:1 над Финляндией: «Думаю, это был решающий матч»

Форвард украинской сборной Роман Яремчук прокомментировал первый в текущем отборе к чемпионату мира успех своей команды.

«Жёлто-синим» удалось обыграть на выезде финнов 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука.

«Сегодня самым главным были три очка – для нас, для нашей страны. Давно не выигрывали. Думаю, это был решающий матч. Едем с хорошим настроением во Львов», - передаёт слова Яремчука Tribuna.com.

Украинский форвард добавил, что его команда уважительно относится к Финляндии, но отметил, что по своему классу эта сборная далека от грандов – Франции, Испании и Нидерландов.

После 6 матчей у подопечных Петраков 8 очков в активе.