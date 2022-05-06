Форвард «Айнтрахта»: Последние полгода были воплощением мечты

Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф поделился с журналистами эмоциями после выхода немецкой команды в финал Лиги Европы.

Кнауфф сказал, что последние полгода в «Айнтрахте» были воплощением мечты в реальность. Форвард отметил, что он получил столько невероятных эмоций на пути к финалу, что это просто невероятно. Ансгар добавил, что теперь немецкому клубу осталось сделать последний шаг на пути к трофею.

Напомним, что франкфуртская команда по сумме двух матчей в полуфинале переиграла лондонский «Вест Хэм» и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с шотландским «Рейнджерсом».