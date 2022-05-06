Райс остался недоволен судейством в матче с «Айнтрахтом»

Английский полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс высказался по поводу поражения лондонской команды в полуфинале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта».

Райс заявил, что он очень расстроен, ведь лондонский клуб проделал огромный путь и на своём пути обыграл много сильных соперников. Англичанин отметил, что он недоволен работой арбитра, который принимал очень много плохих решений и, как казалось, работает против «молотобойцев».

Напомним, что лондонская команда под руководством Дэвида Мойеса по сумме двух матчей в полуфинале Лиги Европы проиграла «Айнтрахту» и закончила своё выступление в турнире.