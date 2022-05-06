Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Райс остался недоволен судейством в матче с «Айнтрахтом»

06 Мая 2022 • 08:32 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Вест Хэм
окончен

Английский полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс высказался по поводу поражения лондонской команды в полуфинале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта».

Райс заявил, что он очень расстроен, ведь лондонский клуб проделал огромный путь и на своём пути обыграл много сильных соперников. Англичанин отметил, что он недоволен работой арбитра, который принимал очень много плохих решений и, как казалось, работает против «молотобойцев».

Напомним, что лондонская команда под руководством Дэвида Мойеса по сумме двух матчей в полуфинале Лиги Европы проиграла «Айнтрахту» и закончила своё выступление в турнире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
10:22 · Лига Европы
Тренер «Айнтрахта»: Горжусь своей командой
10:09 · Лига Европы
Президент «Лейпцига» о вылете команды из Лиги Европы: Это огромное разочарование
09:56 · Лига Европы
Мостовой отреагировал на вылет «Лейпцига» Тедеско из Лиги Европы
09:43 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» высказался по поводу выхода в финал Лиги Европы
09:29 · Лига Европы
Форвард «Айнтрахта»: Последние полгода были воплощением мечты
09:18 · Лига Европы
Райс: «Мы все были уверены в том, что «Айнтрахт» нас не обыграет»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Горжусь, что играю с этими парнями»
09:10 · Англия. Премьер-лига
Мойес извинился за инцидент с «болбоем»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Мойес недоволен уровнем судейства в полуфинале Лиги Европы
08:49 · Шотландия
Ван Бронкхорст предупредил Севилью о наплыве фанатов «Рейнджерс»
08:41 · Лига Европы
Форвард «Лейпцига»: Мы были не готовы к такому вызову
08:32 · Лига Европы
Райс остался недоволен судейством в матче с «Айнтрахтом»
01:57 · Лига Европы
Тедеско – о вылете «Лейпцига» из Лиги Европы: «Мы слишком легко пропускали»
01:41 · Лига Европы
Ван Бронкхорст – о выходе в финал с «Рейнджерс»: «Трудно подобрать слова»
01:31 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» возглавил список бомбардиров Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем