Мойес: «Айнтрахт» ничем не удивил»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Напомним, первая игра, проходившая в Лондоне, завершилась победой немецкой команды (2:1). Шотландский специалист отметил, что в этом матче «Айнтрахт» ничем его не удивил.

«Думаю, команды были равны. Возможно, в предстоящем матче мы увидим другой футбол, но считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них», — приводит слова Мойеса пресс-служба УЕФА.

Матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 5 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.