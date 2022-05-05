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Лига Европы

Мойес: «Айнтрахт» ничем не удивил»

05 Мая 2022 • 10:06 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Вест Хэм
2.55 3.50 2.70
Через 9 ч. 39 мин.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Напомним, первая игра, проходившая в Лондоне, завершилась победой немецкой команды (2:1). Шотландский специалист отметил, что в этом матче «Айнтрахт» ничем его не удивил.

«Думаю, команды были равны. Возможно, в предстоящем матче мы увидим другой футбол, но считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них», — приводит слова Мойеса пресс-служба УЕФА.

Матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 5 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Дэвид Мойес
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АЙНТРАХТ ФР ВЕСТ ХЭМ
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05.05  22:00 Айнтрахт Фр ... Вест Хэм 2.40 3.55 2.95
05.05  22:00 Глазго Рейнджерс ... РБ Лейпциг 4.00 3.80 1.90
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