Боуэн надеется, что «Вест Хэм» сможет выиграть во Франкфурте

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн заявил журналистам, что «Вест Хэм» постарается добыть победу в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

«Мы отстаем в противостоянии. Теперь мы должны приехать туда и победить, и это то, что мы постараемся сделать», - сказал Боуэн журналистам.

Он добавил, что гол, который забил Майкл Антонио в первом матче, поможет ему во Франкфурте.

«Игра Антонио на великолепна, против него очень трудно играть, и, надеюсь, забитый гол придаст ему немного уверенности», - добавил полузащитник «Вест Хэма».

Лондонский клуб уступил в первом матче со счетом 1:2. Ответная игра состоится в четверг, 5 мая.