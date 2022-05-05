Мойес: «Шансы на финал Лиги Европы остаются равными»

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Вест Хэм» проиграл немецкому «Айнтрахту», однако дефицит в один гол оставляет «молотобойцам» практически равные шансы со своим немецким оппонентом. Так, во всяком случае, считает наставник «Вест Хэма», которого не смущает то, что ответный матч для его команды пройдет в гостях.

- В первом матче команды были равными, «Айнтрахт» меня ничем не удивил. Я представлял, в какой они играют футбол, и все так и оказалось. Считаю, что у нас равные шансы. Мы уступаем один мяч, но им надо защищать свое преимущество, - цитирует Дэвида Мойеса пресс-служба УЕФА.