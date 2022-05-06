Райс: «Мы все были уверены в том, что «Айнтрахт» нас не обыграет»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Капитан «молотобойцев» отметил, что все в английской команде были уверены, что сумеют пройти «Айнтрахт», а также признался, что гордится собой и своими партнёрами.

«Мы все были уверены в том, что они нас не обыграют. Возможно, «Айнтрахт» играет в схожем стиле, и это не было нам на руку. Никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдёт так далеко, поэтому я горжусь всеми в нашей команде», — приводит слова Райса пресс-служба УЕФА.

Напомним, лондонцы уступили немецкой команде по сумме двух встреч (1:3), проиграв оба матча полуфинального противостояния. В финале турнира подопечные Оливера Гласнера встретятся с «Рейнджерс», который в 1/2 финала прошёл другую немецкую команду «Лейпциг» (3:2 по сумме двух встреч). Решающий матч состоится 18 мая нынешнего года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».