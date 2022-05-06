Форнальс: «Горжусь, что играю с этими парнями»

Полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс прокомментировал итог ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта.

«Я действительно горжусь тем, что играю с этими парнями. мы проигрывали 0:1 долгое время, но у нас были шансы, и мы старались до конца», - сказал футболист после матча.

«Вест Хэм» остался вдесятером, после того, как в середине первого тайма был удален защитник Аарон Крессвелл. Вскоре после этого английский клуб пропустил гол и так и не смог отыграть отставание в счете.

«Мы выкладывались на сто процентов на протяжении всей игры. Конечно, это совсем не то, чего мы хотели, но если уж проигрывать, я предпочитаю проигрывать в бою», - отметил Форнальс.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье. Соперником «Айнтрахта» будет шотландский «Рейнджерс».