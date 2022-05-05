Титов дал прогноз на матч «Айнтрахт» - «Вест Хэм»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался об ответной встрече франкфуртского «Айнтрахта» и лондонского «Вест Хэма» в полуфинале Лиги Европы.

Как сообщает «РБ Спорт», эксперт ставит в этом противостоянии на результативный футбол. По мнению Титова, команды пробьют тотал 2,5 мяча, а итоговую победу отпразднует немецкий коллектив.

Матч состоится в Германии сегодня, 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке, прошедшем в Англии, победу одержал «Айнтрахт» со счетом 2:1.