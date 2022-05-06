«Айнтрахт» пробился в финал Лиги Европы

«Айнтрахт» уже в начале матча против «Вест Хэма» остался в большинстве после удаления соперника. Немцы смогли воспользоваться неравными составим и ещё в первом тайме открыли счёт. Этого хватили клубу из Франкфурта, чтобы выйти в финал Лиги Европы.
Протокол игры
|(1:0) Борре Рафаэль26'
Трапп Кевин • 90'Тута•Хинтереггер Мартин 8' (Туре Альмами ( 8') •Н'Дика Эван • 43'Кнауфф Ансгар • 81'Роде Себастьян 66' 76' (Якич Кристиян ( 76') •Соу Джибриль•Костич Филип•Хёуге Йенс 82' (Пасьенса Гонсало ( 82') •Камада Даити•Борре Рафаэль 82' (Хрустиц Айдин ( 82')
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир 87' (Ярмоленко Андрей ( 87') •Доусон Крэйг•Зума Курт•Крессуэлл Арон • 19'Соучек Томаш•Райс Деклан • 45'Боуэн Джаррод•Лансини Мануэль 22' (Джонсон Бен ( 22') •Форнальс Пабло 74' (Бенрахма Саид ( 74' ) • 81'Антонио Майкл 77'
05 мая. Стадион "Дойче банк Парк".