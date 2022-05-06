«Айнтрахт» пробился в финал Лиги Европы

«Айнтрахт» уже в начале матча против «Вест Хэма» остался в большинстве после удаления соперника. Немцы смогли воспользоваться неравными составим и ещё в первом тайме открыли счёт. Этого хватили клубу из Франкфурта, чтобы выйти в финал Лиги Европы.