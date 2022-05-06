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Лига Европы

«Айнтрахт» пробился в финал Лиги Европы

06 Мая 2022 • 00:05 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Вест Хэм
окончен

«Айнтрахт» уже в начале матча против «Вест Хэма» остался в большинстве после удаления соперника. Немцы смогли воспользоваться неравными составим и ещё в первом тайме открыли счёт. Этого хватили клубу из Франкфурта, чтобы выйти в финал Лиги Европы.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 1:0Вест Хэм
(1:0) Борре Рафаэль26'   
Трапп Кевин   90'ТутаХинтереггер Мартин  8' (Туре Альмами (  8') Н'Дика Эван   43'Кнауфф Ансгар   81'Роде Себастьян   66'  76' (Якич Кристиян (  76') Соу ДжибрильКостич ФилипХёуге Йенс  82' (Пасьенса Гонсало (  82') Камада ДаитиБорре Рафаэль  82' (Хрустиц Айдин (  82')
Запасные: Ахе РагнарГраль ЙенсБаркок АйменЧендлер Тимоти   79'Ленц КристоферЛаммерс СэмДа Коста ДанниХасебе Макото
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир  87' (Ярмоленко Андрей (  87') Доусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл Арон   19'Соучек ТомашРайс Деклан   45'Боуэн ДжарродЛансини Мануэль  22' (Джонсон Бен (  22') Форнальс Пабло  74' (Бенрахма Саид (  74'   81') Антонио Майкл   77'
Запасные: Масуаку АртурНоубл МаркАлез АджиболаФредерикс РайанКрал АлексВлашич НиколаФабьянски ЛукашДиоп ИссаРэндолф Даррен
05 мая. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт
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окончен Айнтрахт Фр 1:0 Вест Хэм 2.55 3.50 2.70
окончен Глазго Рейнджерс 3:1 РБ Лейпциг
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