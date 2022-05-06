Мойес извинился за инцидент с «болбоем»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес извинился за инцидент с мальчиком, подающим мячи, в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».

За 12 минут до конца игры наставник «Вест Хэма» был удален с боковой бровки за то, что пнул футбольным снарядом в мальчика, подающего мячи.

«Я должен извиниться за то, что ударил по мячу», - сказал Моейс после игры.

«Вест Хэм» провел большую часть матча вдесятером после удаления защитника Аарона Крессвелла. Лондонский клуб уступил по сумме двух встреч со счетом 1:3 и не смог пробиться в финал турнира.