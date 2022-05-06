Мойес недоволен уровнем судейства в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес остался недовольным судейством в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом».

Защитник английского клуба Аарон Крессвелл был удален на 19-й минуте за фол против Йенса Хауге. Через три минуты форвард немецкого клуба Рафаэль Борре забил гол, увеличив преимущество «Айнтрахта».

«Жалоб много, да. Очень разочарован, но я действительно горжусь игроками. То, как они играли вдесятером, было фантастическим», - сказал Мойес после матча.

«Айнтрахт» выиграл со счетом 1:0 и не позволил английскому клубу пробиться в финал турнира.