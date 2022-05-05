30 фанатов арестованы и двое попали в больницу перед игрой Лиги Европы во Франкфурте

Два болельщика «Вест Хэма» были госпитализированы, 30 фанатов попали в полицию во время беспорядков перед игрой Лиги Европы между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом».

Полиция немецкого города сообщила, что пара фанатов «Вест Хэма» была доставлена в больницу. Они потеряли сознание в ходе стычек с ультрас «Айнтархта».

Позже, в другом инциденте, большая группа местных фанатов с бейсбольными битами напала на болельщиков из Лондона, когда те наблюдали в пабе за матчем между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Полиция пообещала усилить охрану во время самого матча, который начнется в четверг, 5 мая, в 22:00 по московскому времени. Первая игра в Лондоне закончилась победой немецкого клуба со счетом 2:1.