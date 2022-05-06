Тренер «Айнтрахта»: Горжусь своей командой

Наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер в разговоре с журналистами высказался по поводу выхода своей команды в финал Лиги Европы.

Гласнер заявил, что он очень гордится своей командой, которая страстно и отчаянно защищалась в ответном поединке с «Вест Хэмом». Тренер «Айнтрахта» отметил, что очень здорово выйти с этой командой в финал столь престижного турнира, чего у франкфуртского клуба не было последние 42 года.

Напомним, что по сумме двух матчей «Айнтрахт» в полуфинале обыграл «Вест Хэм». В финале дружина Гласнера сыграет с шотландским «Рейнджерсом».