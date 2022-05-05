Главный тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Мы будем играть только на победу»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Вест Хэма».

Напомним, первая игра проходившая в Лондоне, завершилась победой немецкого клуба (2:1).

Австрийский специалист заявил, что его команда постарается сыграть ещё лучше, чем в первой встрече и одержать победу.

«Мы будем играть на победу, тем более при своих болельщиках. Постараемся найти ошибки в обороне соперника», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

Матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 5 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.