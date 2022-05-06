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Цоуфал о поражении во Франкфурте: «Что сказать? Пытаемся найти позитив»

06 Мая 2022 • 12:43 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Вест Хэм
окончен

Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал прокомментировал поражение своего клуба в полуфинале Лиги Европы.

«Почти все, что могло пойти не так, пошло не так. Получение красной карточки через 20 минут после начала матча означало, что нам пришлось полностью изменить наш план на игру», - сказал после матча защитник «Вест Хэма».

Цоуфал отметил, что команда пыталась сделать все возможное, и теперь остается лишь пожелать «Айнтрахту» удачи в финале.

«Что можно сказать после поражения в полуфинале? В раздевалке все с опущенными головами и мы просто пытаемся найти хоть какие-то положительные моменты», - добавил Цоуфал.

«Вест Хэм» проиграл по сумме двух встреч франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:3 и выбыл из Лиги Европы на стадии полуфинала.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Владимир Цоуфал
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