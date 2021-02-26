Голландия вплотную подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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26 Февраля 2021, 12:39,
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Опубликована обновленная таблица коэффициентов УЕФА после ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы.
Стоит отметить, что на этой стадии турнира Россия потеряла своего последнего представителя. «Краснодар» покинул еврокубок, уступив по сумме двух поединков загребскому «Динамо» (2:3, 0:1). Таким образом, на счету России осталось 38,382 балла.
Обогнать Россию в рейтинге может Голландия, которая имеет в своем активе 38,0 очка. От этой страны участие в Лиге Европы продолжает «Аякс». Россия может потерять седьмое место, если амстердамская команда одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: таблица коэффициентов УЕФА
А еще совсем недавно смотрели на Португалию
Да и на Францию
Молодцы, все к этому и идёт. Пускай дальше душат свой футбол лимитом на легионеров.