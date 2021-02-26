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Голландия вплотную подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА

26 Февраля 2021, 12:39,

Опубликована обновленная таблица коэффициентов УЕФА после ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что на этой стадии турнира Россия потеряла своего последнего представителя. «Краснодар» покинул еврокубок, уступив по сумме двух поединков загребскому «Динамо» (2:3, 0:1). Таким образом, на счету России осталось 38,382 балла.

Обогнать Россию в рейтинге может Голландия, которая имеет в своем активе 38,0 очка. От этой страны участие в Лиге Европы продолжает «Аякс». Россия может потерять седьмое место, если амстердамская команда одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: таблица коэффициентов УЕФА
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Комментарии (3)
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0
Underdog
26 Февраля 2021, 13:16

А еще совсем недавно смотрели на Португалию

0
HG2017
26 Февраля 2021, 13:42

Да и на Францию

0
Zenituwka
26 Февраля 2021, 13:11

Молодцы, все к этому и идёт. Пускай дальше душат свой футбол лимитом на легионеров.

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