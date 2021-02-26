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Ионов: «Мы расстроены, что так плохо сыграли в еврокубках»

26 Февраля 2021, 01:39,

Полузащитник  «Краснодара» Алексей Ионов подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Показалось, что первый тайм был совсем провальным. Что произошло, почему после перерыва начали как-то совсем иначе играть?

- Не получилось победить, не получилось выиграть игру. Что не получилось? Сложно сейчас что-то говорить. Не получилось у нас агрессивно начать. Мне кажется, не было давления какого-то, было много ошибок. Хотели выйти и сделать какое-то давление, забить быстрый гол, но понимали, что будет тяжелая игра, что плохо провели первый матч, это сказалось.

- Что в перерыве сказал Мусаев? Потому что в первом тайме два момента, один в начале, другой в конце, и бесконечные забросы. Вы не опускали мяч на землю. Мусаев это как-то корректировал в перерыве?  Потому что в последние 20 минут все было здорово.

- Конечно, корректировал, сказал, что не надо бить, а надо положить мяч и стараться найти обострения. Там фланг, полуфланг найти.

- С Мартыновичем у вас во втором тайме не раз возникали какие-то трения. Вы чем-то конкретно были недовольны? Потому что там до вас мяч не доходил?

- Нет, игровой эпизод, ничего такого.

- Если взять вообще эту еврокубковую кампанию и Лигу чемпионов захватить, для вас еврокубки закончились, а какие выводы, какую оценку поставите? Тем более, «Краснодар» в первый раз играл в Лиге чемпионов. Почему после Нового года не получилось развить успех?

- Я не знаю, не мне ставить оценки и делать выводы. Но мы расстроены, что так плохо сыграли в еврокубках. Что делать? Я не знаю, будем разбираться, делать выводы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Алексей Ионов
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