Агкацев: «Было небольшое волнение, но парни поддержали»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Мусаев для многих неожиданно поменял вратаря. Он мне сказал перед матчем, что у вас была беседа тет-а-тет. Что он вам сказал? Насколько перед игрой у вас был сильный мандраж? Потому что решающий матч был за выход в следующую стадию.

- Разговор был у нас вчера вечером. Он подошел, спросил «как дела?», «как состояние?». Сказал, что есть возможность, что выйду в стартовом составе. Спросил, уверен ли я. Я ответил, что да, уверен и готов.

- Как ночь провели эту?

- На удивление хорошо.

- Когда вышли здесь на газон, была какая-то трясучка?

- Было небольшое волнение, но парни поддержали, поэтому все хорошо было.

- Пару раз вы отлично сыграли и спасли. Это как-то придало уверенности в дальнейшем?

- Конечно, пару уверенных действий в начале матча и всё, я был полностью уверен.

- Почему первый тайм, можно сказать, был провальным? Потому что у «Краснодара» было два момента в начале и конце тайма? Что происходило? Камболов вчера говорил, что надо забить быстрый гол, успокоиться и все будет нормально. Тут казалось бы вам нужно было забивать, а мяч контролировало «Динамо».

- Наверное, суетились немного, хотели как можно больше забить, поэтому немного не получалось. Но по самоотдаче видно, что все старались, ни к кому не может быть претензий.

- Что касается второго тайма, что сказал в перерыве Мусаев? За счет чего в последние 20 минут удалось как-то поддавить «Динамо»?

- Сказал, что нужно забить быстрый гол, и мы вернемся в игру. Парни старались, впереди немного не получилось.

- Вы после этого матча чувствуете, что теперь можете закрепиться в основе и в чемпионате?

- Может быть.