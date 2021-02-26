Агкацев: «Было небольшое волнение, но парни поддержали»

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26 Февраля 2021, 01:48,
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».
- Мусаев для многих неожиданно поменял вратаря. Он мне сказал перед матчем, что у вас была беседа тет-а-тет. Что он вам сказал? Насколько перед игрой у вас был сильный мандраж? Потому что решающий матч был за выход в следующую стадию.
- Разговор был у нас вчера вечером. Он подошел, спросил «как дела?», «как состояние?». Сказал, что есть возможность, что выйду в стартовом составе. Спросил, уверен ли я. Я ответил, что да, уверен и готов.
- Как ночь провели эту?
- На удивление хорошо.
- Когда вышли здесь на газон, была какая-то трясучка?
- Было небольшое волнение, но парни поддержали, поэтому все хорошо было.
- Пару раз вы отлично сыграли и спасли. Это как-то придало уверенности в дальнейшем?
- Конечно, пару уверенных действий в начале матча и всё, я был полностью уверен.
- Почему первый тайм, можно сказать, был провальным? Потому что у «Краснодара» было два момента в начале и конце тайма? Что происходило? Камболов вчера говорил, что надо забить быстрый гол, успокоиться и все будет нормально. Тут казалось бы вам нужно было забивать, а мяч контролировало «Динамо».
- Наверное, суетились немного, хотели как можно больше забить, поэтому немного не получалось. Но по самоотдаче видно, что все старались, ни к кому не может быть претензий.
- Что касается второго тайма, что сказал в перерыве Мусаев? За счет чего в последние 20 минут удалось как-то поддавить «Динамо»?
- Сказал, что нужно забить быстрый гол, и мы вернемся в игру. Парни старались, впереди немного не получилось.
- Вы после этого матча чувствуете, что теперь можете закрепиться в основе и в чемпионате?
- Может быть.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Станислав Агкацев