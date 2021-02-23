Турецкие судьи обслужат матч «Динамо» Загреб - «Краснодар»

УЕФА утвердил судейскую бригаду, которая отработает на ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

Главным рефери встречи назначен турок Халил Мелер. Помогать ему будут соотечественники Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный арбитр - Арда Кардешлер. За систему VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Али Палабыйык.

Ответная встреча между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в Загребе 25-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В первом матче подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 2:3.