Мусаев: «Остроты создали недостаточно для того, чтобы победить»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Давайте начнем с первого тайм. Показалось, что он был провальным, потому что мы не так ожидали. Надо было забивать нам, а «Динамо» забрало мяч. «Краснодар» имел два момента в начале и конце. Согласны ли вы, и почему так произошло?

- Я не согласен, что первый тайм был провальным. Конечно, хотелось бы больше активности и остроты, но много было упущено в первой игре, и соперник действовал по счету. Достаточно вязкая игра, они хорошо готовы физически, перекрывали свободные зоны. От этого вроде бы мы по ходу всей игры хорошо контролировали мяч, но остроты создали недостаточно для того, чтобы победить.

- Что в перерыве вы сказали команде, чтобы как-то изменить ход встречи? Потому что в последние 20 минут так поприжали «Динамо», и получше «Краснодар» стал выглядеть.

- Важно было добавить давления, это могли быть навесы с фланга и прострельные передачи в полуфланг, в центр. Была надежда на то, что футболисты выйдут со скамейки и освежат игру. Но, к сожалению, как вы сказали, давления было больше, но результат остался тот же.

- То есть, Ари и Шапи вы специально оставляли на последние 20 минут?

- Нет, я не могу 13 футболистов выпустить, поэтому кто-то должен остаться. Их тех ребят, что остаются на замену, кто-то должен усилить.

- Если вообще взять всю эту еврокампанию, «Краснодар» завершил выступления в Европы в этом сезоне, тем более, с учетом дебюта в Лиге чемпионов, какую вы оценку поставите команде, какие для себя вынесли ошибки, плюсы, минусы? Почему после сборов три матча подряд «Краснодар» проигрывает?

- В голове крутится, но пока все мысли нужно переварить и разобрать сегодняшнюю игру. Конечно, это неприятно начинать год с трех поражений. Конечно, где-то есть ошибка, которую мы допустили. Если говорить в целом о европейской кампании, это был наш первый опыт в Лиге чемпионов, и для нас был большой успех туда попасть, пройти эти квалификационные матчи. Таммы испытывали большие трудности с составом. Радует, что мы проявили характер, смогли выйти из группы. Сейчас состав более-менее стабилизировался, конечно, на эти игры с «Динамо» Загреб были большие надежды, и это очень сильно нас расстроило.

- Теперь вы понимаете, кто будет основным вратарем «Краснодара» в ближайших матчах?

- Я не мог сейчас ответить на этот вопрос, мне надо все обдумать. Я рад дебюту Агкацева, он хорошо провел матч, нельзя сейчас хвалить молодого парня, это его первая игра. Сейчас надо проанализировать и понять, как нам дальше двигаться.