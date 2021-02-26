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«Краснодар» впервые начал год с трёх поражений подряд

26 Февраля 2021, 09:41,

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» провел ответную встречу с загребским «Динамо». Команда Мурада Мусаева проиграла хорватам со счетом 0:1. По сумме двух матчей «быки» оказались слабее загребского коллектива и вылетели из турнира.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, краснодарцы впервые в своей истории начали год с трех поражений подряд. Ранее подопечные Мусаева уступили «Сочи» (1:2) в Кубке России и «Динамо» (2:3) в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

Следующий поединок «Краснодар» проведет на своем домашнем стадионе против екатеринбургского «Урала». Встреча состоится в воскресенье, 28-го февраля, начало - 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар
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