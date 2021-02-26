«Закончили наш бесславный евросезон»: Геркус прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы. В ответном поединке 1/16 финала подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение от загребского «Динамо» со счетом 0:1. Первая встреча также завершилась победой хорватского клуба - 3:2.

«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», - гласит сообщение Геркус в «Твиттере».

Ранее еврокубки покинули петербургский «Зенит», а также московские «Локомотив» и ЦСКА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 26-го февраля. Начало - 15:00 по московскому времени.