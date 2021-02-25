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Агкацев займёт место в рамке ворот «Краснодара» в матче с загребским «Динамо»

25 Февраля 2021, 21:54,

Сегодня, 25 февраля, загребское «Динамо» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы примет на своем поле «Краснодар».

Стал известен стартовый состав российской команды.

«Краснодар»: Агкацев, Чернов, Кайо, Мартынович, Смольников, Вильена, Газинский, Ионов, Кабелла, Вандерсон, Классон.

Запасные: Городов, Ещенко, Сорокин, Литвинов, Камболов, Олссон, Сулейманов, Марков, Ари.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

Напомним, что первая встреча проходила в России и завершилась гостевой победой хорватского клуба со счётом 3:2.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар
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