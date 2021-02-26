Наконец отмучились: «Краснодар» бесславно проиграл загребскому «Динамо» и оставил Россию без еврокубков

«Краснодар» без веры в себя провёл ответный матч 1/16 финала Лиги финала против загребского «Динамо».

Мало кто верил в «Краснодар» перед ответной встречей с загребским «Динамо». И это было логично. Раз «быки» проиграли у себя дома со счётом 2:3, значит, они автоматически получили для себя статус аутсайдера противостояния. После того поражения команда Мурада Мусаева успела проиграть у себя дома ещё и «Сочи» в Кубке России. То есть практически не было предпосылок, что «чёрно-зеленые» вдруг сотворят чудо «Максимире».

Команды стартовали с места в карьер, на первой же минуте создав по полумоменту. Сначала у чужих ворот отметился «Краснодар». Ристовски, опасаясь в центре Вильены, выбил мяч головой в падении чуть левее от себя, и с прострелом Кабеллы хорваты справились. Хозяева ответили контратакой, когда Иванушец на правом полуфланге обхитрил Чернова и пробил в дальний угол – Агкацев тоже отправил мяч на корнер. Этот молодой вратарь дебютировал за основной состав «Краснодара» – чудивший в двух предыдущих матчах Городов остался в запасе, как и юный Ещенко. А вот Берга по неизвестной причине не оказалось даже в заявке.

Несмотря на бодрое начало, в дальнейшем первый тайм оказался не самым зрелищным. Высоких скоростей не было, как и суперрвения со стороны какой-либо команды. В одном из эпизодов здорово сыграл Агкацев, потащивший выстрел в угол от Иванушеца. Гости имели подобный шанс с Вандерсоном – Ливакович поймал мяч после удара.

«Краснодар» не был бы «Краснодаром», если бы не пропустил даже при такой спокойной игре. На рубеже получаса матча Кабелла подставил свою команду, обрезав её в центре поля пасом в недодачу на Кайо. Подхватившие мяч динамовцы развернули свою атаку на левый полуфланг. Якич отпасовал оттуда в район одиннадцатиметровой отметки мимо невпопад распластавшегося в подкате Мартыновича, и Оршич послал мяч аккурат в правый угол (1:0).

«Быки» могли вырвать промежуточную ничью к перерыву, но Кабелла не исправился за привезённый пропущенный гол, пробив черпачком сильно правее створа. Француза подвела техника, и он оставил «чёрно-зелёных» перед необходимостью забивать после перерыва как минимум три мяча, а не как минимум два.

Однако даже одного голевого момента «Краснодар» создать во втором тайме не смог. Картина складывалась очень печальная. Кажется, «чёрно-зелёные» смирились со своими неудачами, окончательно перестали в себя верить и просто ждали конца матча. Намёков на фирменную круговерть «быков» в атаке совсем не наблюдалось. Несколько проснулись гости на 80-й минуте, когда задвигались в чужой штрафной, но, опять же, к моментам это не привело, не говоря о забитых голах.

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы тихо и бесславно. Кто-то скажет, что «быкам» не хватило в Загребе отсутствовавшего по непонятной причине Берга… Слушайте, да хватит уже. Всё это отмазки для бедных. Берг был в первом матче – и это не помешало «Краснодару» проиграть дома. Если смотреть правде в глаза, то надо признать, что хорватская команда в целом выглядела солиднее. Во втором матче динамовцы тоже не очень-то напрягались, но у них ведь был задел.

Россия лишилась последнего представителя в нынешнем сезоне еврокубков, и винить в этом остаётся лишь только себя, а не травмы, пандемию, невезение или ещё что-то.

Кирилл Иванцов