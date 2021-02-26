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Наконец отмучились: «Краснодар» бесславно проиграл загребскому «Динамо» и оставил Россию без еврокубков

26 Февраля 2021, 00:50,

«Краснодар» без веры в себя провёл ответный матч 1/16 финала Лиги финала против загребского «Динамо».

Протокол игры  
Динамо Загреб 1:0 Краснодар
(1:0) Оршич Мислав 31'    
Ливакович Доминик Ристовски Стефан Теофил-Катерин Кевин Лауритсен Расмус Гвардиол Йошко Майер Ловро   60'   69' (Мишич Йосип (   69') Якич Кристиян Адеми Ариян Иванушец Лука   83' (Атьемвен Айяйи (   83') Оршич Мислав Петкович Бруно   87' (Гавранович Марио (   87')
Запасные: Йосипович Ренато Бертон Робби Стоянович Петар Перич Дино Леовац Марин Загорац Даниел Толич Марко Кабрая Марьян Кастрати Лирим
Агкацев Станислав Смольников Игорь Мартынович Александр Кайо Силва Чернов Евгений Газинский Юрий   70' (Сулейманов Магомед-Шапи (   70') Кабелла Реми   70' (Ари Феррейра (   70') Де Вильена Тонни   42'   60' (Олссон Кристоффер (   60') Ионов Алексей Вандерсон Классон Виктор
Запасные: Камболов Руслан Ещенко Сергей Марков Евгений Сорокин Егор Городов Евгений Литвинов Вячеслав
25 февраля. Стадион "Максимир" (Загреб).

Мало кто верил в «Краснодар» перед ответной встречей с загребским «Динамо». И это было логично. Раз «быки» проиграли у себя дома со счётом 2:3, значит, они автоматически получили для себя статус аутсайдера противостояния. После того поражения команда Мурада Мусаева успела проиграть у себя дома ещё и «Сочи» в Кубке России. То есть практически не было предпосылок, что «чёрно-зеленые» вдруг сотворят чудо «Максимире».

Команды стартовали с места в карьер, на первой же минуте создав по полумоменту. Сначала у чужих ворот отметился «Краснодар». Ристовски, опасаясь в центре Вильены, выбил мяч головой в падении чуть левее от себя, и с прострелом Кабеллы хорваты справились. Хозяева ответили контратакой, когда Иванушец на правом полуфланге обхитрил Чернова и пробил в дальний угол – Агкацев тоже отправил мяч на корнер. Этот молодой вратарь дебютировал за основной состав «Краснодара» – чудивший в двух предыдущих матчах Городов остался в запасе, как и юный Ещенко. А вот Берга по неизвестной причине не оказалось даже в заявке.

Несмотря на бодрое начало, в дальнейшем первый тайм оказался не самым зрелищным. Высоких скоростей не было, как и суперрвения со стороны какой-либо команды. В одном из эпизодов здорово сыграл Агкацев, потащивший выстрел в угол от Иванушеца. Гости имели подобный шанс с Вандерсоном – Ливакович поймал мяч после удара.

«Краснодар» не был бы «Краснодаром», если бы не пропустил даже при такой спокойной игре. На рубеже получаса матча Кабелла подставил свою команду, обрезав её в центре поля пасом в недодачу на Кайо. Подхватившие мяч динамовцы развернули свою атаку на левый полуфланг. Якич отпасовал оттуда в район одиннадцатиметровой отметки мимо невпопад распластавшегося в подкате Мартыновича, и Оршич послал мяч аккурат в правый угол (1:0).

«Быки» могли вырвать промежуточную ничью к перерыву, но Кабелла не исправился за привезённый пропущенный гол, пробив черпачком сильно правее створа. Француза подвела техника, и он оставил «чёрно-зелёных» перед необходимостью забивать после перерыва как минимум три мяча, а не как минимум два.

Однако даже одного голевого момента «Краснодар» создать во втором тайме не смог. Картина складывалась очень печальная. Кажется, «чёрно-зелёные» смирились со своими неудачами, окончательно перестали в себя верить и просто ждали конца матча. Намёков на фирменную круговерть «быков» в атаке совсем не наблюдалось. Несколько проснулись гости на 80-й минуте, когда задвигались в чужой штрафной, но, опять же, к моментам это не привело, не говоря о забитых голах.

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы тихо и бесславно. Кто-то скажет, что «быкам» не хватило в Загребе отсутствовавшего по непонятной причине Берга… Слушайте, да хватит уже. Всё это отмазки для бедных. Берг был в первом матче – и это не помешало «Краснодару» проиграть дома. Если смотреть правде в глаза, то надо признать, что хорватская команда в целом выглядела солиднее. Во втором матче динамовцы тоже не очень-то напрягались, но у них ведь был задел.

Россия лишилась последнего представителя в нынешнем сезоне еврокубков, и винить в этом остаётся лишь только себя, а не травмы, пандемию, невезение или ещё что-то.

Кирилл Иванцов

 
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
26 Февраля 2021, 01:17

Закономерно - хорватская команда в целом выглядела солиднее. Доигрались.

0
redwhite1959
26 Февраля 2021, 00:58

Бесславно - это когда команда более высокого класса проигрывает команде менее высокого за явным преимуществом соперника. А здесь "Динамо" - крепкая - по европейским меркам - команда и класса более высокого чем "Краснодар". Так что проиграли не бесславно, а закономерно! Но у медали - как известно - две стороны. То, что проиграли, это - конечно - плохо. Но то, что в воротах отлично весь матч отстоял 19-летний парень из "Краснодара-2", это ЗДОРОВО!

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