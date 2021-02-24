Гаджиев: «Краснодар» может пройти «Динамо», если аккуратнее сыграет в защите»

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы загребского «Динамо» и «Краснодара».

- Каковы шансы «Краснодара» в ответной игре с загребским «Динамо»?

- Если все взвешивать, то у хорват они повыше. Это понятно. Но вопрос в том, как команды им воспользуются. Пропускать нельзя. Если это сделаешь – нужно будет забивать.

- В чем вы видите главные резервы «Краснодара» в ответной встрече?

- «Быки» могут преуспеть, если аккуратно сыграют в защите. Что в первой встрече, что в игре чемпионата России с «Сочи» подопечные Мусаева пропустили пять мячей. Это многовато для двух встреч. Поэтому здесь нужно сыграть надежно и реализовывать свои моменты, которые будут возникать.

- С этим тоже не все гладко?

- Да, здесь тоже есть проблемы. У «Краснодара» были неплохие моменты в матче с «Динамо». Команда создает в атаке. Уверен, в предстоящей игре тоже будет несколько хороших возможностей для взятия ворот.

- Городов тянет уровень Лиги Европы, как считаете?

- Не хотел бы говорить, что не тянет. Очевидно, что он пропустил голы, которые не должен был пропускать. Это грубые вратарские ошибки. Надо сказать, что в отдельных моментах оборона сыграла недостаточно надежно. Городову, конечно, надо успокоиться. На выходах он очень часто ошибался. По его интервью видно, что он держит себя в руках, а это очень важно перед ответной встречей. Он не раскисает. Но ошибок многовато как у него, так и у игроков в обороне.

- Стоит ли ожидать другого голкипера в ответной встрече?

- Вратаря номер один мы не увидим, к сожалению. Он сыграл бы надежнее остальных. А так все зависит от того, в каком состоянии находятся остальные вратари. Это лучше всего знает Мусаев. Мы можем только гадать что да как. Чтобы поставить другого вратаря, надо быть уверенным в том, что он не совершит еще более грубых ошибок.

- Не считаете, что судьба Мусаева будет зависеть от матча с «Динамо» Загреб, потому что из одного турнира «быки» недавно уже вылетели?

- Я так не считаю. И в ходе прошлого чемпионата было много подобных высказываний, но Галицкий проявил терпение. В итоге мы видим, что он правильно сделал, потому что «Краснодар» оказался единственным российским клубом, который остался в еврокубках. Понятно, что нынешнее выступление «быков» отражает не только состояние дел в Краснодаре. Это проблема всего нашего футбола. Мы уступаем в темпах развития игры многим странам. Не только ведущим.

- Можно ли предъявлять претензии Мусаеву по поводу готовности команды к возобновлению чемпионата, ведь случилось уже два поражения?

- Игра ведь многогранная. Она определяется уровнем физической готовности, командной, уровнем индивидуального мастерства. С точки зрения общей готовности команда выглядит нормально, неплохо, но с точки зрения комплектования, есть проблемы и в опорной зоне, и в линии обороны в плане центрального защитника. Хотелось бы иметь футболиста более высокой квалификации, чтобы делалось поменьше ляпов.

- «Краснодар» пройдет загребское «Динамо»? Есть предчувствия?

- Как мы говорили, что шансы есть. У нашей команды их чуть поменьше. Хотелось бы чтобы прошли.

Елена Григорьевская