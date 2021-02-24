Мусаев: «Мы понимаем, где недоработали, и завтра сделаем всё, чтобы результат был другой»

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24 Февраля 2021, 20:43,
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Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев признал наличие комплекса ошибок, недопустимых на таком уровне, в прошлом матче с «Динамо» из Хорватии и надеется, что его команда сделает выводы.
- Мы понимаем, где недоработали, и завтра сделаем все, чтобы результат был другой», - заявил рулевой южан репортерам за сутки до игры с динамовцами.
У нас был серьезный разговор после игры неделю назад, - сказал Мусаев, добавив, что доволен настроем футболистов на ответный матч.
Напомним, что в прошлый четверг хорваты победили (3:2) и имеют лучшие шансы на выход в следующий раунд второго по значимости еврокубка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Мурад Мусаев