Борис Игнатьев: «У Мусаева не получилось достучаться до игроков обороны»

Известный футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступлению «Краснодара» в Лиге Европы.

- Как вам ответный матч с «Динамо»?

- Как и ожидалось, «Краснодар» искал счастье у чужих ворот долго и мучительно. Имел преимущество в этом компоненте, контролировал мяч. Уделял этому много времени. Хотел забить, но соперник показал, как надо обороняться и решать поставленные задачи.

- Чего не удалось Мусаеву, как тренеру? Какие его просчеты видите?

- У него не получилось достучаться до головы игроков обороны, которые в очередной раз допускали позиционные ошибки, и это главная проблема «Краснодара», который не может выстроить игру в защите. Причем они много уделяют внимание атакующим действиям, но переходы из атаки в оборону им не удавались. Они проигрывали и безуспешно действовали в позиционной игре у своей штрафной. А загребцы были быстрее в принятии решений, лучше в исполнительском мастерстве.

- С чем это можно связать?

- Это еще связано с тем, что синхронизировать календарь нам никак не удается в силу того, что чемпионат Хорватии уже идет, и они провели семь матчей, а наши – только один на Кубок. Наш чемпионат страдает от качества футболистов, которых нам приходится сравнивать на фоне тех, кто играет в еврокубках.

- На протяжении всей еврокубковой кампании казалось, что «Краснодар» страдает от грубых индивидуальных ошибок: Кайо - против «Ренна» и «Севильи», Городов - в первой игре с «Динамо», Кабелла - во второй. Видите в этом одну из главных проблем «быков»?

- Конечно. Но эти ошибки высвечивают и групповые недочеты. Ясно, что не хватает качественных игроков, особенно в обороне «быков». Отсюда очень выпукло видно индивидуальные ошибки, потому что они влияют на результат команды. А когда я говорю о групповых ошибках в обороне, то имею в виду, что игра и состоит из тех людей, которые по качеству не соответствуют задачам «Краснодара»: и Кайо, и Чернов, и Мартынович. Они явно не того уровня, который нужен «Краснодару».

- Как оцениваете игру Агкацева, который заменил в воротах Городова?

- Он практически без ошибок сыграл, причем он показал внутреннее вдохновение и действовал без особого нервного напряжения. Может, оно и присутствовало, но это не бросалось в глаза и не отражалось на качестве игры. Еще один вратарь молодого возраста появился на небосклоне «Краснодара». Думаю, клуб нашел замену Городову.

- «Краснодар» начал год с трех поражений. Вам не кажется, что и в чемпионате команду ждет незавидная участь?

- Я так не думаю.

- Почему?

- Я видел их матчи на сборах, кроме игры с «Локомотивом». У меня наоборот закралась оптимистическая нотка, что они будут достаточно надежно и уверенно играть. Но уже тогда было видно, что в обороне не хватает качества. Конечно, есть некий перекос. Без фундамента выстраивать здание сложно, а фундамент – это игра в обороне. Причем командная игра. Нельзя говорить только о четырех защитниках. Здесь Мусаеву предстоит серьезная работа – выстраивание командных действий при потере мяча.

- Но если на сборах это не удалось отладить, то сейчас времени уже нет.

- Во-первых, качество игроков и соперников, с кем им предстоит играть в чемпионате, позволяет «быкам» это делать. В еврокубковых встречах футболисты другого класса. Поэтому, думаю, что за счет дисциплины и ответственности они выйдут на свой уровень. Но оптимистичная нотка в моих рассуждениях в том, что большая группа игроков появилась в атаке: Ари поправился, Вандерсон. Не знаю, почему Берг отсутствовал, но у Мусаева есть возможность для маневра, выбирая игроков середины поля и атаки. А вот в обороне голову придется поломать.

Елена Григорьевская