«Краснодар» без шансов уступил в Загребе: Кто был худшим в составе «быков»

Оценки футболистам Мурада Мусаева

Европейская весна «Краснодара» даже в весну перейти не успела. Двумя матчами в феврале «быки» завершили путь по плей-офф Лиги Европы. Завершили быстро и безропотно. Даже не получилось понять игру «Краснодара» в полной мере. Два раза уступили сопернику, который после жеребьёвки казался самым удобным. Ничего не смогли противопоставить хорватам в Загребе, не подарили даже намёк на интригу.

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам - 10:8, в створ – 5:2, угловые – 10:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«КРАСНОДАР»

СТАНИСЛАВ АГКАЦЕВ – 7,5. Смело поздравляем Станислава с дебютом и отмечаем, что ему матч удался куда лучше, чем Евгению Городову неделю назад. Без явных ошибок, с четырьмя хорошими спасениями. Гол пропустил из расстрельной ситуации, хорваты отлично расчертили атаку. Вины Агкацева точно нет.

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ – 5,0. Из зоны Смольникова пришёл хорватский гол, правда, винить только Игоря не стоит, он просто не успевал закрыть зону после обреза Кабелла. Но и в других эпизодах Смольников не впечатлил. У своих ворот – ни одного отбора, впереди – ни одного хорошего навеса.

КАЙО – 5,5. Немного было работы у Кайо, а когда на бразильца нет давления, он выдаёт неплохие матчи. Три перехвата, два отбора, 9 выигранных единоборств из 14. Не сказать, что Кайо справился с Бруно Петковичем, но сегодня форвард «Динамо» свободы получил куда меньше.

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АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ – 4,0. А вот капитан продолжает расстраивать. Не хватает Мартыновичу резкости, ловкости. В подкате уехал мимо соперника Якича после финта, а дальше пошла голевая передача. Александра за матч четыре раза прошли на дриблинге.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ – 6,5. Справа редко приходили атаки «Динамо», что явилось следствием нескольких факторов. Добротной игры Чернова и очень слабой – Иванушеца. У Евгения в активе два отбора, два перехвата и серия неплохих подключений в атаку, он даже дважды пробил в створ. Правда, опасными эти удары не получились.

ТОННИ ВИЛЬЕНА – 4,5. Одним из первых Мусаев убрал Вильену. Матч у голландца совсем не получился, много действий невпопад. В центре поля Иванушец и Адеми легко проходили Тонни, а точность передач полузащитника едва дотягивала до 70 процентов. Ещё и неудачно смахнул мяч в опасной атаке на первых минутах.

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ – 5,0. На девять минут дольше Вильены продержался на поле Газинский, который вместе с голландцем и проиграл «Динамо» центр поля. 17 раз вступал в единоборство за мяч и только 8 выиграл. Пять раз прошли Газинского на дриблинге. Немного скрасил картину, собрав 3+3 по отборам и перехватам, но в целом Юрий явно может лучше.

РЕМИ КАБЕЛЛА – 4,0. Реми, Реми. Вёл игру, старался, открывался, много передач вперёд отдал, но в главных ситуациях ошибся. Ужасным пасом обрезал команду, по сути подарив гол «Динамо». И не реализовал лучший момент «Краснодара», получив скидку на линии вратарской площади. Эти моменты и решили исход матча.

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АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – 6,0. Не так часто в игре появлялся Ионов, но, когда Алексея задействовали партнёры, получалось опасно. Два момента создал (для Кабелла – голевейший), дважды неплохо навесил. Успевал и обороне помогать, совершив три перехвата.

ВИКТОР КЛАССОН – 4,5. Без Маркуса Берга Классон совсем заскучал. Виктор постоянно опускался к центру поля, где и растворялся в итоге. В опасных атаках швед не замечен, черновая работа тоже в статистике (1 перехват) не отмечена. Однажды пробил мимо ворот и всё на этом.

ВАНДЕРСОН – 5,0. На обоих краях атаки появлялся Вандерсон, но реального обострения так и не принёс. Можно похвалить за старание, много двигался бразилец, искал свободные зоны, мяч. Сегодня как раз нужно было решать, в одиночку создавать моменты. Такую игру Вандерсон любит, но не смог воплотить её в жизнь.

КРИСТОФФЕР ОЛССОН – б/о.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ – б/о.

АРИ – б/о.