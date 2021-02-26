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Уткин: «Мы - рыночный накопительный аппендикс»

26 Февраля 2021, 09:33,

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о вылете последнего российского клуба из еврокубков. «Краснодар» по сумме двух поединков уступил загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. «Быки» дважды проиграли хорватскому коллективу - 2:3 и 0:1.

«Загреб зарабатывает на развитии игроков. Из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы - рыночный накопительный аппендикс. Мы не ставим на развитие, а покупаем перестарков. Грустно», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26-го февраля. Начало церемонии запланировано в 15:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин
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