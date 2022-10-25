Сумасшедшая домашняя серия «Ред Булл Зальцбурга» прервалась с поражением от «Челси»

Поражение от «Челси» в пятом туре Лиги чемпионов прервало потрясающую серию «Ред Булл Зальцбурга» в домашних поединках.

По информации официального сайта УЕФА, австрийский гегемон не проигрывал в родных стенах на протяжении 40 встреч в рамках всех состязаний. Последняя неудача на домашнем стадионе была датирована 18 февраля 2021 года, когда в рамках Лиги Европы «Зальцбург» уступил «Вильярреалу». В рамках столь впечатляющей серии подопечные Маттиаса Яйссле одержали 32 победы при восьми ничейных результатах.

Неудачный матч с «аристократами» оставил «Ред Булл» с шестью баллами в групповом этапе главного еврокубка. Отставание от идущего на втором месте «Милана» составляет одно очко.

