Кулибали не поможет «Челси» в матче Лиги чемпионов

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали выбыл из строя из-за травмы.

В понедельник сенегалец пропустил тренировку, и теперь наставник «синих» Грэм Поттер подтвердил, что Кулибали не сыграет в предстоящем поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга», который состоится во вторник, сообщается на страницах The Athletic. При этом тренер рассчитывает, что 31-летний футболист вернётся к тренировочным занятиям по ходу текущей недели.

Калиду Кулибали принял участив в 11 матчах «Челси» в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч. В июле опытный игрок перебрался в лондонский клуб из итальянского «Наполи» за 38 млн евро.