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Лига чемпионов

Голкипер «Зальцбурга»: «Поздравляю Хаверца с невероятным голом»

26 Октября 2022 • 12:59 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:2
Челси
окончен

Голкипер австрийского «Зальцбурга» Филипп Кён прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (1:2) в поединке предпоследнего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«По итогу выиграла команда, которая обладает более высоким классом. Хаверц отметился невероятным голом. Он явно не забивает такие мячи каждый день. Поздравляю его с таким голом. Что касается нас, то мы расстроены. Хотелось зацепить хотя бы ничью», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Зальцбург» с шестью баллами занимает третье место в группе Е. В последнем туре австрийская команда на выезде встретится с «Миланом».

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