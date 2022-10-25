Поттер: «Выступили фантастически»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл на выезде у «Ред Булл Зальцбурга». Таким образом, «Челси» практически гарантировал себе место в следующем раунде. События игры прокомментировал Грэм Поттер - первый английский тренер «Челси» за последние 115 лет, который не проигрывает в девяти стартовых матчах у руля клуба.

- Хотелось бы сказать, что Лига чемпионов кажется мне простой. Но это не так. Игроки выступили фантастически. Они действовали дерзко, несмотря на давление чужого стадиона. Мы создавали шансы и могли забить к перерыву больше. Допустили ошибку в начале второй половины игры, но затем Кай забил свой потрясающий гол, - цитирует Поттера BT Sport.