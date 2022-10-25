Галлахер: «Горжусь своим дебютом»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл на выезде у «Ред Булл Зальцбурга», и это был первый матч в самом престижном клубном европейском турнире для Конора Галлахера - полузащитника лондонского клуба. Он прокомментировал свой дебют, а также удивительный гол Матео Ковачича, первый в этом матче.

- Гол Ковачича был невероятен, я не поверил, что мяч залетит в ворота. Это был также важный гол. Я горжусь своим дебютом в Лиге чемпионов. Хочу помогать команде добиваться должных результатов. Надеюсь, мы сохраним эту форму, - цитирует слова Галлахера BT Sport.