Ковачич повторил бывшее уникальным достижение Луки Модрича

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» встречается в гостях с «Ред Булл Зальцбургом», и уже в первом тайме лондонцам удалось открыть счет благодаря усилиям Матео Ковачича. Как оказалось, для хорватского футболиста это был пятый гол в Лиге чемпионов, но все они были забиты при разных тренерах - Юрчич, Бенитес, Зидан, Лэмпард и Поттер.

Таким образом, Ковачич повторил достижение своего соотечественника Луки Модрича, который также забил свои первые пять голов в Лиге чемпионов при разных тренерах - Реднапп, Моуринью, Анчелотти, Бенитес, Зидан.

Следить за событиями матча между «Ред Булл Зальцбург» и «Челси» можно в формате нашей прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке.