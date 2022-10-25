Поттер - второй английский тренер за всю историю «Челси», который не проигрывал в девяти стартовых матчах

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл на выезде у «Ред Булл Зальцбурга», и это был уже девятый матч в качестве наставника лондонского клуба для Грэма Поттера. И он по-прежнему не проигрывает - до сих пор, после того, как клуб расстался с Томасом Тухелем, «Челси» идет без поражений.

Грэм Поттер стал всего лишь вторым английским тренером за всю историю «Челси», который не проигрывает в девяти стартовых матчах у руля команды. Первым в сезоне 1906\1907 был Уильям Льюис.

В следующем матче «Челси» предстоит сыграть в чемпионате с «Брайтоном» - бывшим клубом Поттера.