Поттер: «Зальцбург» - непростой соперник, будет напряжённый матч»

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» встретится на выезде с австрийским «Зальцбургом». Своими ожиданиями от матча поделился наставник «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Лига чемпионов - конкурентный турнир, в котором играют исключительно топ-клубы. Ждем очередную сложную встречу. «Зальцбург» - непростой соперник. Мы уже убедились в этом, когда принимали их в Лондоне. Будет очень напряженный матч», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок пройдет на стадионе в Зальцбурге во вторник, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.