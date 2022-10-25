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Лига чемпионов

Поттер: «Зальцбург» - непростой соперник, будет напряжённый матч»

25 Октября 2022 • 08:35 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
Челси
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Через 10 ч. 5 мин.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» встретится на выезде с австрийским «Зальцбургом». Своими ожиданиями от матча поделился наставник «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Лига чемпионов - конкурентный турнир, в котором играют исключительно топ-клубы. Ждем очередную сложную встречу. «Зальцбург» - непростой соперник. Мы уже убедились в этом, когда принимали их в Лондоне. Будет очень напряженный матч», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок пройдет на стадионе в Зальцбурге во вторник, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Грэм Поттер
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РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ ЧЕЛСИ
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