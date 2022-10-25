​«Челси» выбрал состав на матч с «Ред Булл Зальцбургом»

Во вторник вечером «Челси» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Рулевой лондонской команды Грэм Поттер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа, Жоржиньо, Силва, Ковачич, Обамеянг, Пулишич, Чалоба, Стерлинг, Галлахер, Хаверц, Кукурелья.

Матч между «Ред Булл Зальцбургом» и «Челси» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после четырёх туров «Челси» занимает в этой группе первое место (7 очков), а «Ред Булл Зальцбург» - второе (6 очков).