«Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после победного матча в Австрии

В пятом туре Лиги чемпионов встретились лидеры группы Е, «Ред Булл Зальцбург» и «Челси». В середине первого тайма Конор Галлахер доставил мяч в штрафную, Матео Ковачич выиграл борьбу и поразил верхний угол ворот. Хаверц вывел Пьера-Эмерика Обамеянга один на один с голкипером - сэйв. Кай и сам атаковал после подачи Галлахера, но удар не получился сильным. Вратарь Филипп Кён еще раз выручил после опасного удара Обамеянга.
Сразу после перерыва Максимилиан Вебер разогнал атаку по левому краю поля с прострелом на Чуквубике Адаму, который в касание переправил мяч в цель. Вскоре Хаверц все же попал так попал, с линии штрафной в левую девятку - 2:1.
«Челси» с 10 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов, соперник с 6 очками пока второй.
Протокол игры
|23'Ковачич Матео (0:1)
|(1:1) Адаму Чуквубике49'
|64'Хаверц Кай (1:2)
Кён Филипп•Дедич Амар•Бернардо Фернандес•Павлович Страхиня•Вебер Максимилиан78' (Шимич Роко (78') •Зайвальд Николас•Гурна-Дуат Люка•Кьергаард Мауриц•Сучич Лука 47'61' (Сеско Бенджамин (61') •Адаму Чуквубике82' (Камери Дийон (82') •Окафор Ноа78' (Ульмер Андреас (78')
Аррисабалага Кепа• 90'Чалоба Трево•Силва Тьяго•Кукурелья Марк•Пулишич Кристиан75' (Аспиликуэта Сесар (75') •Стерлинг Рахим89' (Маунт Мэйсон (89') •Жоржиньо II•Ковачич Матео68' (Лофтус-Чик Рубен (68') •Галлахер Конор 86'89' (Зиеш Хаким (89') •Хаверц Кай•Обамеянг Пьер-Эмерик75' (Броя Армандо (75')
25 октября. Стадион "Ред Булл Арена".
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