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Лига чемпионов

«Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после победного матча в Австрии

25 Октября 2022 • 21:41 Комментировать (1)
Ред Булл Зальцбург
1:2
Челси
окончен

В пятом туре Лиги чемпионов встретились лидеры группы Е, «Ред Булл Зальцбург» и «Челси». В середине первого тайма Конор Галлахер доставил мяч в штрафную, Матео Ковачич выиграл борьбу и поразил верхний угол ворот. Хаверц вывел Пьера-Эмерика Обамеянга один на один с голкипером - сэйв. Кай и сам атаковал после подачи Галлахера, но удар не получился сильным. Вратарь Филипп Кён еще раз выручил после опасного удара Обамеянга.

Сразу после перерыва Максимилиан Вебер разогнал атаку по левому краю поля с прострелом на Чуквубике Адаму, который в касание переправил мяч в цель. Вскоре Хаверц все же попал так попал, с линии штрафной в левую девятку - 2:1.

«Челси» с 10 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов, соперник с 6 очками пока второй.

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург1:2Челси
  23'Ковачич Матео (0:1)
(1:1) Адаму Чуквубике49'  
  64'Хаверц Кай (1:2)
Кён ФилиппДедич АмарБернардо ФернандесПавлович СтрахиняВебер Максимилиан 78' (Шимич Роко ( 78') Зайвальд НиколасГурна-Дуат ЛюкаКьергаард МаурицСучич Лука  47' 61' (Сеско Бенджамин ( 61') Адаму Чуквубике 82' (Камери Дийон ( 82') Окафор Ноа 78' (Ульмер Андреас ( 78')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеДиарра ЮбаБеду СамсонМантл НикоВальке АлександрПёнтковски Камиль
Аррисабалага Кепа  90'Чалоба ТревоСилва ТьягоКукурелья МаркПулишич Кристиан 75' (Аспиликуэта Сесар ( 75') Стерлинг Рахим 89' (Маунт Мэйсон ( 89') Жоржиньо IIКовачич Матео 68' (Лофтус-Чик Рубен ( 68') Галлахер Конор  86' 89' (Зиеш Хаким ( 89') Хаверц КайОбамеянг Пьер-Эмерик 75' (Броя Армандо ( 75')
Запасные: Чилуэлл БенМенди ЭдуарБеттинелли МаркусЗакария ДенисЧуквуэмека Карни
25 октября. Стадион "Ред Булл Арена".

Видео

1:1. Гол Чиквубуйке Адаму (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Чиквубуйке Адаму (видео). Лига чемпионов. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Матео Ковачича (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Матео Ковачича (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Челси Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (1)
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Element-22
25 Октября 2022 в 21:47
Году примерно в 15ом Реал в Суперкубке очень просто обыграл Барселону. В том матче куда-то испарился Месси, что в Каталонии с ним бывало крайне редко. Без голов, без голевых, минимум ключевых передач. Зидан поставил задачу Ковачичу персонально опекать Лео. Я тогда был в восторге. Очень жаль, что хорват попал в эпоху Крооса, Модрича и Каза, но очень радостно, что он нашёл себя в Челси и таки вышел на топ-уровень. Каждое действие выверенное - приятно наблюдать.
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