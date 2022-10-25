«Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после победного матча в Австрии

В пятом туре Лиги чемпионов встретились лидеры группы Е, «Ред Булл Зальцбург» и «Челси». В середине первого тайма Конор Галлахер доставил мяч в штрафную, Матео Ковачич выиграл борьбу и поразил верхний угол ворот. Хаверц вывел Пьера-Эмерика Обамеянга один на один с голкипером - сэйв. Кай и сам атаковал после подачи Галлахера, но удар не получился сильным. Вратарь Филипп Кён еще раз выручил после опасного удара Обамеянга.

Сразу после перерыва Максимилиан Вебер разогнал атаку по левому краю поля с прострелом на Чуквубике Адаму, который в касание переправил мяч в цель. Вскоре Хаверц все же попал так попал, с линии штрафной в левую девятку - 2:1.

«Челси» с 10 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов, соперник с 6 очками пока второй.

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