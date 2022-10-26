Форвард «Зальцбурга»: «Нас ждёт финал в Милане»

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Ноа Окафор прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (1:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы провели тяжелую игру против сильной команды. «Зальцбург» показал хороший футбол, но этого оказалось недостаточно. Теперь нас ждет финал в Милане. Нужно побеждать, если хотим попасть в плей-офф», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров австрийская команда с шестью очками занимает третье место в группе. «Зальцбург» отстает от идущего вторым «Милана» на один балл.