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Лига чемпионов

Уткин отреагировал на досрочный выход «Челси» в плей-офф ЛЧ

26 Октября 2022 • 11:23 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:2
Челси
окончен

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на досрочный выход лондонского «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Накануне английский топ-клуб победил «Зальцбург» со счетом 2:1.

«Рад за «Челси» Поттера. Ему время обязательно нужно. И еще утвердиться перед своими богатыми игроками. Теперь у него все это есть. А тренер Поттер просто замечательный», - оставил сообщение Уткин в своем телеграс-канале.

Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов «пенсионеры» с десятью набранными очками лидируют в квартете Е. В заключительном туре подопечные Поттера на своем поле примут загребское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Василий Уткин Грэм Поттер
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