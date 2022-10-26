Уткин отреагировал на досрочный выход «Челси» в плей-офф ЛЧ

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на досрочный выход лондонского «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Накануне английский топ-клуб победил «Зальцбург» со счетом 2:1.

«Рад за «Челси» Поттера. Ему время обязательно нужно. И еще утвердиться перед своими богатыми игроками. Теперь у него все это есть. А тренер Поттер просто замечательный», - оставил сообщение Уткин в своем телеграс-канале.

Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов «пенсионеры» с десятью набранными очками лидируют в квартете Е. В заключительном туре подопечные Поттера на своем поле примут загребское «Динамо».