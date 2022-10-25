Ковачич: «Приятно забить на родине»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» выиграл на выезде у «Ред Булл Зальцбурга», и первый мяч англичан забил Матео Ковачич - родившийся в Австрии полузащитник с хорватскими корнями. Он прокомментировал свой успех.

- Приятно забить там, где я родился. На матче были мои родители и друзья. Мы знали, что на второй тайм они выйдут заряженными, но и мы также отлично отреагировали. Я не так часто забиваю, но этот мяч был хорошо. Впрочем, наиболее важно то, чтобы команда выигрывала, а кто забьет - это все-таки второстепенно, - цитирует слова Матео Ковачича BT Sport.